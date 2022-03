Ataque russo deixa ao menos 12 mortos na cidade ucraniana de Mykolaiv

Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram feridas nesta terça-feira (29) em um ataque russo que destruiu parcialmente a sede do governo regional de Mykolaiv, cidade ucraniana próxima a Odessa, segundo um novo balanço do serviço de emergência ucraniano.



"De acordo com a investigação [...], as forças armadas russas lançaram um ataque de mísseis" contra este edifício, anunciou, por sua vez, o serviço de imprensa da procuradora-geral Iryna Venediktova.



Nenhum alvo militar foi atacado e "os moradores de Mykolaiv não representavam nenhuma ameaça para a Rússia", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. "Contudo, assim como acontece com todos os ucranianos, eles se tornaram alvo das tropas russas", acrescentou o presidente, que inicialmente havia informado que sete pessoas tinham morrido no ataque.



Correspondentes da AFP testemunharam a remoção de dois corpos dos escombros do edifício, cuja parte central desabou parcialmente após o ataque.