Bélgica e Holanda expulsam diplomatas russos por suspeita de espionagem

As chancelarias de Bélgica e Holanda anunciaram, nesta terça-feira (29), a expulsão de vários diplomatas russos suspeitos de espionagem - informaram ambos os governos.



De acordo com a ministra belga das Relações Exteriores, Sophie Wilmès, serão expulsas 21 pessoas que trabalham para a embaixada e o consulado russos, suspeitas de estarem envolvidas em "operações de espionagem e de influência que ameaçam a segurança nacional".



A ministra publicou no Twitter este anúncio feito perante uma comissão do Parlamento belga, acrescentando que as pessoas afetadas deverão deixar o país em até 15 dias.



Já a Holanda expulsará 17 diplomatas russos que atuam como oficiais de Inteligência, informou seu Ministério das Relações Exteriores.



"Hoje [terça-feira], o embaixador russo no Ministério das Relações Exteriores foi convocado" e informado da expulsão, declarou a Chancelaria, em uma nota.



"A razão é que há informações (...) que mostram que as pessoas em questão, acreditadas como diplomatas, atuam secretamente como agentes de Inteligência", justificou.



O governo decidiu expulsá-los "pela ameaça que esse grupo representa para a segurança nacional" e porque "a atual atitude da Rússia em geral torna indesejável a presença desses agentes de Inteligência".



A expulsão é uma medida de segurança nacional, completou o comunicado.