A Holanda vai expulsar 17 diplomatas russos que atuam como oficiais de inteligência, informou o Ministério das Relações Exteriores holandês nesta terça-feira(29).



"Hoje [terça-feira] o embaixador russo no Ministério das Relações Exteriores foi convocado" e informado da expulsão, disse o ministério com sede em Haia em nota.



"A razão é que há informações... que mostram que as pessoas em questão, credenciadas como diplomatas, estão agindo secretamente como agentes de inteligência", informou.