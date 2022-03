Cotação do rublo sobe 10% com negociações Rússia-Ucrânia

O rublo, que registra forte desvalorização desde a invasão russa da Ucrânia, subia mais de 10% em comparação ao dólar nesta terça-feira após os avanços nas negociações entre Moscou e Kiev.



A moeda russa era negociada no fim da tarde a 85,54 unidades por dólar, uma alta de 10,2% na comparação com o fechamento da véspera. Uma cotação que não registrava desde 25 de fevereiro, sob efeito das sanções ocidentais impostas contra a Rússia um dia após o início da invasão da Ucrânia.



Nas últimas semanas, o rublo chegou a ser negociado a 150 unidades por dólar.



A Rússia anunciou nesta terça-feira que reduzirá de maneira "radical" sua atividade militar perto das cidades ucranianas de Kiev e Chernihiv, depois das negociações "significativas" entre as delegações dos dois países em Istambul.