Os ataques russos contra a cidade de Mariupol são um "crime contra a humanidade" - denunciou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em um discurso no Parlamento dinamarquês nesta terça-feira (29).



"O que as tropas russas estão fazendo em Mariupol é um crime contra a humanidade que está acontecendo ao vivo, diante dos olhos do mundo", declarou ele em um discurso por videoconferência, acusando-as de bombardear, deliberadamente, os abrigos civis nesta cidade sitiada.