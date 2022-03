Milhares deixam suas casas devido a tempestades na Austrália

Milhares de pessoas no leste da Austrália foram incentivadas a deixar suas casas nesta terça-feira, devido à chegada de tempestades a uma área que ainda se recupera das inundações de semanas atrás.



Ordens de evacuação foram emitidas na pequena cidade de Lismore, devastada no mês passado por inundações recorde. Desta vez, os serviços de emergência mobilizaram recursos adicionais e os moradores prepararam suas casas para as fortes chuvas, além de terem se transferido para terrenos mais elevados antes da chegada da tempestade, na tarde desta terça-feira.



As inundações de fevereiro causaram a morte de 21 pessoas nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas. Muitas delas vivem em abrigos temporários em áreas onde são esperadas fortes precipitações nesta semana.



No estado de Queensland, um homem morreu hoje em seu carro devido a inundações, apesar das tentativas de ajuda da polícia. Uma mulher foi resgatada do veículo, onde vários cães também ficaram presos.