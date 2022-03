Casos de covid-19 crescem em Xangai apesar do confinamento

Xangai relatou um novo aumento de casos de covid-19 nesta terça-feira (29, noite de segunda no Brasil), apesar do confinamento parcial decretado na capital econômica da China que causou uma corrida dos moradores aos supermercados.



A metrópole tornou-se nos últimos dias o epicentro de uma nova onda de infecções ligadas à variante ômicron, que começou a acelerar no início de março e está testando a estratégia 'covid-zero' da China.



O Ministério da Saúde registrou 4.477 novos casos positivos de coronavírus em Xangai nesta terça-feira, contra 3.500 no dia anterior nesta cidade de 25 milhões de habitantes.



Este é um número baixo em escala global, mas alto na China, onde o número de novas infecções diárias raramente ultrapassou cem desde a primavera (boreal) de 2020, após a contenção da primeira onda nascida na cidade de Wuhan.



Desde segunda-feira, a metade leste de Xangai está confinada há quatro dias. A partir de 1º de abril, será a vez da parte oeste da cidade.



As autoridades justificam esse confinamento em duas etapas devido ao impacto econômico que o bloqueio de toda a cidade teria.



O anúncio repentino desta medida na noite de domingo provocou um afluxo de moradores aos supermercados da zona oeste da cidade, que ficarão abertos até quinta-feira.



Muitas lojas pareciam ter sido saqueadas, com prateleiras e corredores completamente vazios.



"O preço das mercadorias está subindo e as pessoas estão em pânico", disse à AFP Yang, um aposentado que se recusou a dar seu nome completo.



A mais de 2.000 km de Xangai, também há milhões de pessoas confinadas no nordeste da China.



A província de Jilin, na fronteira com a Coreia do Norte, é uma das regiões mais atingidas pela epidemia.



De acordo com a mídia local, 19 hospitais temporários foram construídos na região na última semana.