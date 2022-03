Ex-bispo dos EUA admite que encobriu abuso sexual de menores por 25 anos

Um ex-bispo do estado de Nova York admitiu ter ignorado diversos abusos sexuais de crianças por 11 padres ao longo de 25 anos, denunciou nesta segunda-feira (28) uma associação americana para vítimas desse crime.



Em abril de 2021, Howard Hubbard, ex-bispo da cidade de Albany, testemunhou sob juramento por quatro dias na Suprema Corte do estado e reconheceu que, entre 1977 e 2002, foi informado de abuso sexual contra menores e não denunciou membros do clero à polícia.



A declaração de 680 páginas foi divulgada na última sexta-feira por ordem de um juiz.



"Agora, os paroquianos e o público sabem com certeza que seu ex-bispo estava ativamente envolvido no encobrimento de abusos", afirmou a ONG Rede de Sobreviventes de Vítimas de Abuso por Sacerdotes (SNAP, na sigla em inglês) em um comunicado.



A ONG espera que "esta notícia encoraje a polícia a investigar esta situação e processar qualquer crime que tenha sido cometido".



Sobre o motivo de ter se mantido em silêncio, Hubbard disse ao tribunal que não é "obrigado" a denunciar abuso sexual de menores, segundo o canal de TV local WNYT13.



De acordo com a emissora, Hubbard queria evitar um novo escândalo de pedofilia que mancha a reputação dos padres católicos americanos.



No entanto, em uma carta de agosto passado, Hubbard reconheceu que a Igreja não levou em conta o impacto dos crimes nas vítimas.



A Diocese de Albany disse em um comunicado que sua prioridade é "proteger e ajudar as e descobrir a verdade", informou o WNYT13.



A Igreja Católica dos Estados Unidos tem sido alvo há anos de acusações e revelações de abuso sexual por parte de padres.



Em dezembro de 2019, o Vaticano disse que aceitou a renúncia do bispo Richard Malone, da Diocese de Buffalo, também no estado de Nova York, depois que ele foi acusado de tentar encobrir abusos sexuais.