Petróleo cai mais de 6% com confinamento parcial em Xangai

Os preços do petróleo caíram mais de 6% nesta segunda-feira devido aos confinamentos ordenados na China, principalmente em Xangai, capital econômica do país, aumentando os temores envolvendo a demanda de petróleo bruto, o que poderia justificar a continuação da estratégia de produção controlada da Opep.



Em Nova York, o barril do WTI com vencimento em maio caiu 6,97%, fechando em 105,96 dólares. Em Londres, o barril do Brent para o mesmo mês fechou em queda de 6,77%, a 112,48 dólares, puxado pelo temor de que os confinamentos na China possam enfraquecer a demanda de petróleo.



"Embora esses confinamentos sejam por apenas quatro dias, eles são muito amplos, e existe uma grande preocupação de que essas medidas sejam estendidas e pesem sobre a demanda de petróleo", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



A demanda de petróleo da China é de cerca de 15 milhões de barris diários, ressaltou Lipow, observando que os dois principais fornecedores de petróleo importado para Pequim são a Arábia Saudita e a Rússia.



