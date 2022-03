Congresso do Peru inicia debate de pedido de impeachment de Castillo

O Congresso do Peru, dominado pela oposição de direita, iniciou nesta segunda-feira (28) uma sessão plenária que culminará com a votação de uma moção de impeachment contra o presidente de esquerda Pedro Castillo por suposta "incapacidade moral".



"Submetido às regras da democracia, não fugirei das minhas responsabilidades", declarou Castillo ao iniciar sua defesa no plenário contra as acusações de suposta corrupção em seu entorno e a falta de direção do governo, iniciado há oito meses.



A sessão do Parlamento, que conta com a presença de meia dúzia de ministros e uma delegação da OEA, começou pouco depois das 15h00 do horário local (17h00 de Brasília). Após Castillo, será a vez de seu advogado José Félix Palomino, tomar a palavra.



"A moção de vacância se deve à incapacidade moral permanente, mas não contém um único elemento que a sustente validamente, é uma compilação de versões de um setor da imprensa", acrescentou Castillo, que vestia um tradicional terno cinza andino e usava a faixa presidencial vermelha e branca no peito.



A moção será votada ainda nesta segunda-feira após um debate que deve demorar pelo menos quatro horas. Em dezembro, o Congresso rejeitou um primeiro pedido de impeachment contra Castillo.



O desenrolar do julgamento é uma incógnita, já que a oposição carece dos 87 votos necessários exigidos pela Constituição para destituir um presidente. Dos 130 legisladores, a oposição soma cerca de 80, enquanto a situação, formada pelo partido marxista Peru Livre e grupos aliados, conta com cerca de 50.



Se Castillo for destituído, ele será substituído pela vice-presidente, Dina Boluarte. Caso ela não aceite, o cargo será da presidente do Congresso, a opositora María del Carmen Alva.



