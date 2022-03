Ucrânia anuncia que cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, foi 'libertada' das forças russas

As forças ucranianas "libertaram" a cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, disse o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, à televisão nesta segunda-feira (28).



"As forças armadas estão avançando, a polícia está avançando e imediatamente realiza varreduras completas nas ruas... Então a cidade foi libertada, mas ainda é perigoso estar ali", disse Monastyrsky.



O prefeito da cidade, Oleksandr Markushin, anunciou no Telegram na segunda-feira que as tropas russas foram expulsas deste local estratégico, localizado na entrada noroeste de Kiev.



O principal posto de controle na estrada que leva a Irpin foi reaberto após o anúncio do prefeito. O posto esteve fechado por duas semanas para a imprensa após a morte de um jornalista americano.



Apesar do anúncio, os combates continuaram na área e os jornalistas da AFP no local ouviram cerca de vinte fortes explosões de projéteis na floresta onde passa a rodovia de 6 quilômetros.



As forças russas têm submetido a cidade a bombardeios pesados enquanto tentam cercar a capital, uma ofensiva que, neste momento, está paralisada.