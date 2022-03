A Suprema Corte de Justiça (SCJ) de Honduras autorizou nesta segunda-feira (28) a extradição para os Estados Unidos do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), onde será processado por tráfico de drogas, crime que naquele país pode ser punido com prisão perpétua.



Após analisar todos os elementos, a SCJ "declarou inadmissível o recurso interposto [pela defesa do ex-presidente]", o que significa "que se confirma a decisão do juiz de primeira instância de conceder a extradição do cidadão Juan Orlando Hernández", informou o porta-voz do Judiciário, Melvin Duarte.