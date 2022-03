EUA classifica empresa russa de cibersegurança Kaspersky como 'ameaça para a segurança nacional'

Reguladores americanos declararam o fabricante de software antivírus Kaspersky uma "ameaça para a segurança nacional", o que levará a uma restrição de seus negócios nos Estados Unidos.



A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) acrescentou a Kaspersky a uma lista de ameaças - que bloqueia o pagamento à empresa de certos subsídios do governo dos EUA - que também inclui companhias chinesas como Huawei e ZTE.



O comunicado da FCC publicado na sexta-feira não menciona a invasão russa da Ucrânia, mas a Kaspersky atribuiu a sanção a "motivos políticos". "Esta decisão não está baseada em nenhuma avaliação técnica dos produtos da Kaspersky", afirmou a empresa em nota.



A agência alemã de cibersegurança BSI pediu no início do mês aos consumidores que não usassem o antivírus da Kaspersky, alertando que a empresa poderia estar envolvida, voluntária ou involuntariamente, em ataques hackers em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia.



A inclusão da Kaspersky na lista americana de ameaças bloqueia o dinheiro do fundo da FCC que apoia as telecomunicações nas zonas rurais.



