Massacre em ringue de briga de galos deixa pelo menos 20 mortos no México

Ao menos 20 pessoas morreram no domingo à noite em um tiroteio atribuído a gangues do crime organizado em Michoácan, oeste do México, informaram autoridades nesta segunda-feira(28).



"Dezenove corpos sem vida (16 homens e 3 mulheres), que apresentavam ferimentos provocados por armas de fogo", foram encontrados na localidade de Tinajas, em um local destinado a brigas ilegais de galos, shows e bailes populares.



Um homem morreu enquanto era levado para receber atendimento médico, portanto "são 20 pessoas que morreram nesta agressão", informou a Procuradoria Geral do Estado (FGE, na sigla em espanhol).



Além disso, acrescentou que outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais.



"Foi um massacre de um grupo contra outro em um palanque clandestino onde atiraram nos participantes e infelizmente houve muitas mortes", disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta segunda-feira.



"Uma equipe (do governo) foi até o local para cuidar da investigação e do assunto", acrescentou o presidente em sua habitual conferência matinal.



Em um vídeo gravado por um morador, ouvem-se os disparos. Um caminhão também aparece atravessando a estrada de acesso à praça.



"Meu Deus! Tem tiroteio aqui onde apresentam as danças! É horrível!", diz uma mulher com voz de angústia na gravação postada no Facebook.



"Muitos gritos, insultos", acrescenta, ao relatar a fuga de pessoas para a parte superior do local em meio à escuridão.



- Drogas, combustível e abacates -



A FGE foi informada da ocorrência às 22h30 locais (1h30 de Brasília, segunda-feira).



As autoridades trabalham "com o objetivo de capturar os responsáveis pelos atos violentos registrados em um evento clandestino em Zinapécuaro, onde há vários feridos e mortos", anunciou no Twitter a secretaria de Segurança Pública de Michoacán.



O México sofre com uma onda de violência que deixou quase de 340.000 mortos - em sua maioria em ações atribuídas ao crime organizado - desde 2006, quando teve início uma ofensiva militar de combate às drogas.



O estado de Michoacán e o vizinho Guanajuato estão entre os que registram os maiores índices de violência no México, devido à guerra entre grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas e outras atividades ilegais, como o comércio de combustível roubado.



Michoacán também é a maior região produtora de abacate do mundo e as ameaças feitas por telefone no mês passado contra um inspetor sanitário americano na região levaram o governo dos Estados Unidos a suspender as exportações mexicanas dessa fruta por mais de uma semana.



Um grupo armado assassinou participantes de um velório no estado em fevereiro, entre eles, o líder de uma gangue. Meios locais informaram que entre 10 e 17 pessoas morreram.



"É uma possível vingança entre grupos vinculados ao crime organizado, que dependem da mesma estrutura criminal conhecida como 'Cartel Jalisco Nova Geração", afirmou na ocasião o subsecretário de Segurança Pública Federal, Ricardo Mejía.



O governo não conseguiu determinar o número de vítimas fatais no massacre devido à ausência de corpos, mas os perfis genéticos de pelo menos 11 pessoas foram encontrados no local.



Em 2021, Michoacán registrou 2.732 assassinatos, o equivalente a pouco mais de 8% dos 33.315 homicídios dolosos ocorridos em todo México.



Em 10 de março, o prefeito do município de Aguililla em Michoacán, César Valencia, foi assassinado a tiros quando estava em uma caminhonete da prefeitura. Mais tarde, foi encontrado o corpo sem vida de um dos membros de sua equipe de trabalho.