Encontro entre Putin e Zelensky será contraproducente, afirma chanceler russo

O chefe da diplomacia da Rússia afirmou nesta segunda-feira que um encontro entre o presidente Vladimir Putin e seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky seria "contraproducente" e estaria condicionado à adoção das exigências de Moscou nas negociações.



Putin "disse que nunca rejeitaria um encontro com o presidente Zelensky, mas é necessário que este encontro seja bem preparado (...) O conflito na Ucrânia se agravou durante todos estes anos, muitos problemas foram acumulados", declarou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



"Então, encontrar-se para dizer 'o que você pensa?', 'Eu penso (...)'. Seria justamente algo contraproducente", acrescentou em uma entrevista coletiva antes de uma nova rodada de diálogo em Istambul nesta segunda-feira entre as delegações russa e ucraniana.



O diplomata russo reafirmou as exigências apresentadas pelo Kremlin desde o início da ofensiva contra Kiev em 24 de fevereiro: a proteção da população da região de Donbass, leste da Ucrânia, e a "desmilitarização" e "desnazificação" do país vizinho.



"Somos obrigados a garantir que a Ucrânia deixe de ser objeto de experimentos do Ocidente e da Otan no plano militar e que não represente uma ameaça militar e física para a Rússia", afirmou.