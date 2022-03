Kremlin: sem avanços significativos nas negociações entre Rússia e Ucrânia

Rússia e Ucrânia não alcançaram "avanços significativos" nas negociações para acabar com o conflito, no momento em que as delegações se preparam para uma nova rodada de conversações, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"No momento, não podemos constatar nenhum progresso ou avanço significativo", afirmou Peskov à imprensa.



Porém, ele destacou que é "importante" que os dois lados tenham decidido prosseguir com os diálogos presenciais.



Peskov declarou que as delegações chegarão nesta segunda-feira à Turquia e que é "pouco provável" que as conversações sejam retomadas no mesmo dia.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aceitou receber as negociações em Istambul durante uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin.



Na rodada anterior de negociações entre Rússia e Ucrânia organizada na Turquia, em Antalya, no dia 10 de março, nenhum avanço importante foi registrado.



os dois lados conversam regularmente por videoconferência desde que a Rússia iniciou a ofensiva na Ucrânia no fim de fevereiro.