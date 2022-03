Novos incêndios na zona exclusão de Chernobyl

Novos incêndios foram registrados na zona de exclusão ao redor da centra nuclear de Chernobyl, ocupada pelas forças russas, informou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.



"Incêndios significativos começaram na zona de exclusão e podem ter consequências muito graves", afirmou Iryna Vereshchuk no aplicativo Telegram.



"Porém, hoje é impossível controlar e extinguir os incêndios devido à captura da zona de exclusão pelas forças de ocupação russas", acrescentou.



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou no domingo que a "situação permanece sem alteração" a respeito dos serviços de salvaguardas em Chernobyl e outras usinas nucleares da Ucrânia.



O organismo da ONU informou na semana passada que alguns incêndios florestais nas proximidades de Chernobyl não apresentavam risco maior de radiação.



Desde 9 de março, a AIEA não recebe informações em tempo real de Chernobyl.



A central nuclear foi tomada pelas forças russas em 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão.



O reator número 4 de Chernobyl explodiu em 26 de abril de 1986, o que provocou o acidente nuclear mais grave da história, que deixou centenas de mortos e propagou a contaminação radioativa na Europa.



O edifício do reator número 4 está contido em um enorme sarcófago duplo para impedir a contaminação radioativa.



O sarcófago original, construído pelos soviéticos, se deteriorou com o passar dos anos. Um novo, concluído em 2019, foi construído no exterior.



Os outros três reatores da central foram fechados gradualmente após o desastre, o último deles em 2000.