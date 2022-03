Will Smith dá tapa em Chris Rock en momento viral do Oscar

Will Smith invadiu o palco da cerimônia do Oscar neste domingo e deu um tapa no rosto de Chris Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, um incidente que viralizou e deixou o público se questionando se teria se tratado de uma encenação.



Ao apresentar o prêmio de melhor documenário com uma breve cena de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 "GI Jane".



Em um momento que causou um silêncio constrangedor no teatro, Smith caminhou até Rock e lhe deu um tapa no rosto, antes de retornar ao seu lugar ao lado de Jada e gritar obscenidades. "Mantenha o nome da minha mulher fora da sua boca", gritou Smith, o que levou os produtores a cortar o áudio da transmissão pela TV por alguns segundos.



Jada Pinkett Smith, que também é atriz, sofre de alopecia e revelou publicamente seu diagnóstico em 2018. Segundo Scott Feinberg, da "The Hollywood Reporter", que estava no teatro, um Smith choroso teve que ser "afastado e confortado" por Denzel Washington e Tyler Perry durante o intervalo comercial.



"Will e Chris, vamos resolver isso como uma família. Neste momento, seguindo em frente com amor", disse o cantor e ator Sean "Diddy" Combs, ao dar continuidade à apresentação da cerimônia.



