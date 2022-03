Os ganhadores do Oscar

Seguem abaixo os ganhadores das principais categorias da 94ª edição do Oscar:



- Melhor filme -



"No Ritmo do Coração"



- Melhor direção -



Jane Campion, "Ataque dos Cães"



- Melhor ator -



Will Smith, "King Richard: Criando Campeãs"



- Melhor atriz -



Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Faye"



- Melhor ator coadjuvante -



Troy Kotsur, "No Ritmo do Coração"



- Melhor atriz coadjuvante -



Ariana DeBose, "Amor, Sublime Amor"



- Melhor filme internacional -



"Drive My Car" (Japão)



- Melhor filme de animação -



"Encanto"



- Melhor documentário -



"Summer of Soul"



- Melhor roteiro original -



"Belfast" - Kenneth Branagh



- Melhor roteiro adaptado -



"No Ritmo do Coração" - Sian Heder