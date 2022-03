O filme autoral japonês "Drive My Car", que conta a história de um ator e diretor de teatro assombrado pela morte de sua mulher, ganhou neste domingo o Oscar de melhor filme internacional.



O filme, comovente, também rendeu a Ryusuke Hamaguchi uma indicação ao cobiçado prêmio de melhor diretor. Ele concorreu com "Flee" (Dinamarca), "The Hand of God" (Itália), "Lunana: A Yak in the Classroom" (Butão) e "A Pior Pessoa do Mundo" (Noruega).