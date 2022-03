A 94ª edição da cerimônia do Oscar começou neste domingo em Hollywood, que voltou a estender o tapete vermelho, após uma ausência devido à pandemia.



A transmissão pela TV começou às 17h locais, no Teatro Dolby, seu palco tradicional. A cantora Beyoncé abriu o show interpretando a música indicada de "King Richard: Criando Campeãs", filme biográfico sobre as irmãs Williams, que está entre os principais candidatos a uma estatueta.



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá entregar 23 estatuetas douradas nesta noite.