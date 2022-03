Ataque contra polícia em Bogotá mata um garoto e deixa 18 feridos

Um menino de 12 anos morreu, e outras 18 pessoas - entre elas vários menores - ficaram feridas em um ataque com explosivos contra posto policial em um bairro popular de Bogotá - informaram autoridades locais neste domingo (27).



A explosão ocorreu na noite de sábado, e "uma das sete crianças feridas, de apenas 12 anos, morreu na madrugada" de domingo, relatou a prefeita da capital colombiana, Claudia López, em uma mensagem no Twitter.



"Infelizmente, temos outra menina de cinco anos (em estado) muito grave (...) ela teve uma afetação muito crítica da massa cerebral", lamentou a prefeita, em um comunicado.



Dois policiais que também ficaram feridos se encontram em condição "estável".



Os menores "estavam brincando, passando em frente a esta área", relatou López durante uma visita ao bairro popular de Ciudad Bolívar, alvo de dois ataques similares no mês passado.



As autoridades ofereceram uma recompensa equivalente a US$ 80 mil por informações que levem à captura dos criminosos.



"Dói profundamente que pessoas inocentes sejam vítimas de atos insanos", tuitou o presidente em final de mandato, Iván Duque.



A Colômbia atravessa seu pior surto de violência desde a assinatura do acordo de paz com os guerrilheiros das então Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em 2016.



