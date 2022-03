Morre comediante argentino Enrique Pinti aos 82 anos

O ator argentino Enrique Pinti, que alcançou fama como humorista e teve uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, morreu neste domingo (27) aos 82 anos, informaram parentes.



Pinti estava internado desde o início de março em um sanatório da capital argentina por problemas derivados da diabetes, que se agravaram no último passado.



O ator planejava seu retorno aos palcos com um show em um teatro na rua Corrientes, em Buenos Aires, onde será velado nesta segunda-feira.



"Escolhemos nos despedir de Enrique Pinti - uma grande referência nesta casa de teatro - lembrando sua última marquise. Finalmente, sua saúde não lhe permitiu materializar o anunciado 'Muito em breve'. Sem dúvida, Enrique é o protagonista hoje em um dos momentos tristes da história do teatro argentino", escreveu Carlos Rottemberg, produtor teatral e amigo do ator, da conta oficial da sala.



Precursor do "stand-up" na Argentina, Pinti promoveu, produziu e dirigiu dezenas de espetáculos do chamado "café-concerto", onde misturava humor, música, dança e seus clássicos monólogos.



Com uma extensa carreira no cinema e na televisão, trabalhou em mais de vinte filmes.