Papa Francisco denuncia 'martírio' da Ucrânia

O papa Francisco denunciou neste domingo (27), em termos especialmente duros, "o martírio" da Ucrânia e "a agressão" do país por parte da Rússia.



"Passou mais de um mês desde o início da invasão da Ucrânia, desde o começo desta guerra cruel e sem sentido, que, como toda a guerra, representa um fracasso para todos, para todos nós", disse o pontífice, após a tradicional oração do Ângelus na praça São Pedro do Vaticano.



"A guerra não destrói apenas o presente, mas também o futuro de uma sociedade. Li que, desde o início da agressão da Ucrânia, uma criança em cada duas deixou o país. Isso destrói o futuro, provoca traumas dramáticos para os mais jovens e os mais inocentes de nós. Essa é a bestialidade da guerra. Um ato bárbaro de sacrilégio", disse ele.



"Rezo para que cada um dos líderes políticos pense nisso, se comprometa e entenda, ao ver a Ucrânia martirizada, como cada dia de guerra piora a situação para todos. É por isso que reitero meu apelo: chega", acrescentou.



Nas últimas semanas, Francisco fez repetidos apelos à paz na Ucrânia, denunciando um "massacre" no país, onde "correm rios de lágrimas e de sangue".