Coalizão liderada pela Arábia Saudita ataca Iêmen em meio à trégua

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita lançou ataques aéreos no Iêmen neste domingo (27), depois de os rebeldes huthis terem proposto uma trégua de três dias e oferecido um cessar-fogo permanente - informou a imprensa saudita.



Os ataques tiveram como alvo Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes, de acordo com a TV saudita Al Ekhbariya, que noticiou no Twitter "o início de ataques aéreos a acampamentos e bastiões huthis em Sanaa", por volta da meia-noite.



Os ataques começaram pouco depois de os huthis, apoiados pelo Irã, anunciarem uma trégua de três dias e oferecerem negociações de paz, desde que os sauditas parassem com seus bombardeios, pusessem fim ao bloqueio ao Iêmen e retirassem as "forças estrangeiras" do território.



O ataque deixou feridos, segundo os rebeldes, mas essa informação não pôde ser confirmada de forma independente.



A proposta de uma trégua surgiu após uma série de ataques à Arábia Saudita, que causaram um grande incêndio em uma instalação da petroleira Armaco em Jidá, perto do circuito de Fórmula 1 que abriga um Grande Prêmio.



Os rebeldes anunciaram esta trégua "permanente" no sétimo aniversário do conflito, que deixou, de acordo com a ONU, milhões de pessoas à beira da fome, centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.



No sábado (26), o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a troca de ataques entre os rebeldes e as forças da coalizão, pedindo "moderação" às partes envolvidas no conflito.



"A Secretaria-Geral condena veementemente a escalada recente do conflito no Iêmen", disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.



Também ontem, milhares de pessoas foram às ruas na capital iemenita para denunciar o conflito.