Ao menos 2.000 pessoas se manifestam em apoio al Saaara Ocidental em Madri

Cerca de 2.000 pessoas se manifestaram, neste sábado, em Madri, capital da Espanha, em apoio ao Saara Ocidental e para pedir a autodeterminação dessa ex-colÕnia espanhola dias após do governo espanhol apoiar a posição marroquina para esse território.



"Sánchez, traidor", "Os saaraui decidem, eles não são sua moeda de troca" ou "Liberdade para o Saara" são algumas das frases que podiam ser lidas nos cartazes dos manifestantes.



Na sexta-feira, 18 de março, o governo espanhol deu um giro radical ao abandonar sua postura de neutralidade e apoiar o Marrocos em relação ao disputado território do Saara Ocidental, pondo fim a uma crise diplomática entre os dois países.



"É a última traição perpetrada pelo governo espanhol", lamentou Pablo Marín, de 63 anos, entre bandeiras saarauis e do partido da esquerda radical, Podemos, que faz parte da coalizão do governo.



O conflito do Saara Ocidental, considerado território autônomo pela ONU, opõe, há décadas, o Marrocos com a Frente Polisário, apoiada pela Argélia.