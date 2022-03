Mais de 20 golfinhos são encontrados mortos em praia na Turquia

Mais de 20 golfinhos foram encontrados mortos em uma praia de Istambul, às margens do Mar Negro, o que levou especialistas a questionarem se sua morte estaria relacionada com a guerra na Ucrânia - informou a imprensa turca neste sábado (26).



Um voluntário de uma ONG que ajuda animais de rua encontrou os corpos de 24 golfinhos em uma praia em Agacli, no norte de Istambul e alertou as autoridades, noticiou o canal privado turco NTV.



A gendarmeria recolheu os restos mortais dos animais para determinar a causa da sua morte.



"A margem do outro lado (Ucrânia) é uma zona de guerra. Morreram pelas substâncias químicas na água? É preciso determinar a causa", disse Gurkan Gazoglu, o voluntário que encontrou os golfinhos mortos, à NTV.



"Há um mês, observa-se um aumento extraordinário no número de golfinhos encontrados mortos nas margens ocidentais do Mar Negro na Turquia", afirmou a fundação turca de pesquisa marítima, em um comunicado divulgado neste sábado.



A maioria dos golfinhos morreu presa em redes de pesca, ou de arrasto, mas a razão do aumento sem precedentes destes casos e sua concentração no Mar Negro continua sendo inexplicável, acrescenta a fundação.