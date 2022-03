EUA expulsam centenas de colombianos invocando norma sanitária

Os Estados Unidos expulsaram centenas de colombianos, invocando uma norma sanitária que permite a deportação de imigrantes sem documentos, informaram nesta sexta-feira fontes dos governos americano e colombiano.



"Após discussões com o governo da Colômbia, em março de 2022, o DHS começou a repatriar cidadãos colombianos para a Colômbia de acordo com a ordem de saúde pública do Título 42", informou à AFP um funcionário do Departamento de Segurança Interna (DHS), que pediu anonimato.



O diretor geral colombiano de Migração, Juan Francisco Espinosa Palacios, em vídeo transmitido nesta sexta-feira à AFP pela embaixada colombiana em Washington, afirmou que se trata de uma medida "totalmente autônoma" do governo americano.



"No mês de março, 600 pessoas foram recebidas em seis voos, todas adultos que, diante de infrações de entrada irregular nos Estados Unidos no âmbito de normas sanitárias, foram devolvidas ao território nacional como uma medida totalmente autônoma e soberana do governo" do presidente Joe Biden, ressaltou.



O Título 42 foi imposto pelo ex-presidente republicano Donald Trump e permite que imigrantes indocumentados sejam expulsos sob a alegação de que podem ser portadores de covid-19.



O número de casos de covid-19 nos Estados Unidos tem girado em torno de uma média de 27.000 diariamente nos últimos dias em comparação com um pico de 700.000 em meados de janeiro, segundo os Centros de Controle de Doenças (CDC). Esta diminuição motivou várias organizações e parlamentares a pedirem a Biden que suspenda a aplicação dessa regra.



O funcionário do DHS afirmou que o Título 42 continua sendo aplicado "aos adultos solteiros e às unidades familiares localizadas na fronteira sudoeste".



Um funcionário do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) especificou que em 4 de março retomou os voos para a Colômbia e "centenas de colombianos" foram expulsos sob o Título 42.



"Todos os passageiros passam por um exame médico antes do embarque", devem usar máscara, testar negativo para covid-19, ter temperatura inferior a 37,2 ºC e não apresentar sintomas relacionados com o coronavírus para viajar, disse à AFP esta fonte, que solicitou anonimato.



Antes, os Estados Unidos já haviam expulsado para a Colômbia imigrantes venezuelanos que residiam naquele país e foram detidos ao entrar ilegalmente em território americano pela fronteira com o México.