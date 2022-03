Chefe da ONU exige 'melhoria imediata' no terreno após anúncio de trégua na Etiópia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, celebrou a trégua anunciada pelo governo etíope e os rebeldes na região do Tigré (norte), enquanto exigiu "melhorias imediatas" no terreno, disse seu porta-voz nesta sexta-feira (25).



Os rebeldes do Tigré, em conflito há 17 meses com o exército etíope, prometeram nesta sexta-feira respeitar um cessar-fogo, poucas horas após o anúncio feito pelo governo de Adis Abeba de uma "trégua humanitária ilimitada".



Depois de lamentar que "o conflito na Etiópia tenha causado um terrível sofrimento a milhões de pessoas", Guterres "celebra a declaração do governo etíope (...) e o empenho das autoridades do Tigré", destacou um comunicado do seu porta-voz, Stephane Dujarric.



No entanto, "esses desenvolvimentos positivos devem se traduzir em melhorias imediatas no terreno", disse o diplomata.



A ONU pede a "restauração dos serviços públicos no Tigré, como bancos, eletricidade e telecomunicações".



"O secretário-geral insta todas as partes do conflito a aproveitar esse progresso encorajador para tomar as medidas necessárias (para estabelecer) um cessar-fogo de longo prazo", disse Dujarric.