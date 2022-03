França convoca embaixador russo em protesto por caricaturas 'inaceitáveis'

O Ministério das Relações Exteriores da França convocou o embaixador russo em Paris, nesta sexta-feira (25), devido à publicação de caricaturas em sua conta no Twitter consideradas "inaceitáveis" pela diplomacia francesa.



"Essas publicações são inaceitáveis. Deixamos isso claro hoje para o embaixador russo" Alexei Meshkov, declarou o ministério francês.



O desenho publicado nas redes pelo diplomata russo mostra os europeus de joelhos lambendo a bunda do Tio Sam, personagem que popularmente simboliza os Estados Unidos, junto com uma legenda em inglês que diz: "assim é a solidariedade europeia".



Uma segunda caricatura apresenta uma alegoria de uma Europa doente, deitada em uma cama, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia lhe injetam distintas substâncias denominadas "neonazismo", "russofobia" e "covid-19".



"Estamos nos esforçando para manter um canal de diálogo exigente com a Rússia", em plena crise entre Moscou e o Ocidente em torno da invasão russa da Ucrânia, mas esse tipo de "comportamento é totalmente inadequado", declarou o ministério francês.



A embaixada russa em Paris foi contactada pela AFP e confirmou que "a questão do tweet publicado foi levantada, entre outros pontos", durante a reunião da manhã desta sexta-feira. A postagem, publicada ontem, já foi excluída.



