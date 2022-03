O Ministério das Relações Exteriores da França convocou o embaixador russo em Paris, nesta sexta-feira (25), em relação a publicação de caricaturas em sua conta no Twitter consideradas "inaceitáveis" pela diplomacia francesa.



"Estamos nos esforçando para manter um canal de diálogo exigente com a Rússia", mas esse tipo de "comportamento é totalmente inadequado", declarou o ministério francês, em referência a um desenho replicado nas redes pelo diplomata russo que mostra europeus de joelhos lambendo o bunda do Tio Sam, personagem que popularmente simboliza os Estados Unidos.



