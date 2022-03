Espanha suspende extradição do venezuelano Carvajal por recurso à corte europeia

A pedido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), uma corte espanhola, anunciou nesta sexta-feira (25) que suspendeu a extradição do ex-diretor de Inteligência venezuelano Hugo "el Pollo" Carvajal para os Estados Unidos, onde é procurado por tráfico de drogas.



A Audiência Nacional, jurisdição de Madri responsável pelas extradições, "decidiu-se pela suspensão da extradição do militar venezuelano", depois que o TEDH comunicou esta "medida cautelar", concedida em resposta a um recurso de Carvajal, informa a nota divulgada pela Justiça espanhola.



Com esta decisão, volta à tona a saga judicial na Espanha do chefe dos serviços de inteligência venezuelanos sob a presidência do falecido Hugo Chávez (1999-2013), que foi preso em abril de 2019 a pedido dos Estados Unidos.



Em dezembro, a Audiência Nacional afirmou que a extradição era iminente, depois que Carvajal esgotou as vias legais na Espanha para impedi-la.



A batalha judicial incluiu vários recursos de Carvajal, inclusive sua fuga, já que ficou foragido por mais de vinte meses desde que a Audiência Nacional aprovou inicialmente sua extradição em novembro de 2019.



Em sua fuga, o general aposentado de 61 anos realizou operações de cirurgia estética, usava bigodes e perucas falsas e mudava de endereço a cada três meses, segundo a polícia, que o prendeu novamente em Madri em setembro do ano passado.



Por muitos anos uma figura de peso no governo chavista, Carvajal é acusado pelos Estados Unidos de ter pertencido a um cartel junto com outros altos funcionários, traficando drogas com a antiga guerrilha colombiana das FARC.



Carvajal, que fugiu da Venezuela por mar depois que, em fevereiro de 2019, reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente, e não Nicolás Maduro, pupilo de Chávez, se manteve ativo nas redes sociais, sempre negando as acusações que enfrenta.