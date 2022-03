A pedido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), uma corte espanhola anunciou nesta sexta-feira (25) que suspendeu a extradição do ex-diretor de Inteligência venezuelano Hugo "el Pollo" Carvajal para os Estados Unidos, onde é procurado por tráfico de drogas.



A Audiência Nacional, jurisdição de Madri responsável pelas extradições, "decidiu-se pela suspensão da extradição do militar venezuelano", depois que o TEDH comunicou esta "medida cautelar", concedida em resposta a um recurso de Carvajal, informa a nota divulgada pela Justiça espanhola.