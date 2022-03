Negociações entre Rússia e Ucrânia não avançam nas questões principais, diz negociador russo

As negociações entre Rússia e Ucrânia não avançam nas questões principais, lamentou, nesta sexta-feira (25), o negociador principal de Moscou, destacando que havia uma aproximação em outros temas menos importantes.



"As posições convergem em questões que são secundárias. Mas nas principais (questões) políticas estamos estancados", disse Vladimir Medinski, citado por agências russas.



O responsável insistiu na assinatura de um "tratado" que leve em conta as exigências de neutralidade, desmilitarização e "desnazificação" da Ucrânia e reconheça a soberania russa na Crimeia e a independência das duas "repúblicas" separatistas pró-russas de Donbass.



Segundo Medinski, a Ucrânia está mais preocupada em "obter garantias em matéria de segurança por parte de terceiras potências" caso "não consiga fazer parte da Otan".



As negociações foram realizadas, primeiramente, de forma presencial entre as delegações e agora são mantidas por videoconferência.



As duas partes manifestaram as divergências nessas conversações nos últimos dias.