Kremlin nega violação do direito internacional em ofensiva na Ucrânia

A Rússia negou, nesta sexta-feira, que esteja violando o direito internacional, após ser acusada pela Ucrânia de usar bombas de fósforo em sua intervenção militar no país vizinho.



"A Rússia nunca violou qualquer convenção internacional", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondendo a uma pergunta dos jornalistas sobre estas acusações ucranianas.



As bombas de fósforo são armas incendiárias cujo uso contra civis é proibido, embora exista a permissão para a utilização contra alvos militares, de acordo com uma Convenção assinada em 1980 em Genebra.



O protocolo III da Convenção Internacional sobre Armas Convencionais estipula que este tipo de arma "é proibido em qualquer circunstância" contra a população civil. Também é proibida contra alvos militares se estão próximos da população civil.



Rússia e Ucrânia assinaram o protocolo.



Vários países foram acusados de usar armas incendiárias nos últimos anos, como Estados Unidos em 2004 no Iraque ou a Rússia em 2018 na Síria.