Rússia afirma que destruiu maior depósito de combustível do exército ucraniano

A Rússia afirmou que destruiu na quinta-feira o maior depósito de combustível do exército ucraniano perto de Kiev, em um ataque com mísseis de cruzeiro.



Na quinta-feira à noite, "mísseis Kalibr de alta precisão tomaram como alvo uma base (de armazenamento) de combustível, perto da localidade de Kalinovka, ao lado de Kiev", anunciou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov, em um comunicado.



"A maior reserva de combustível restava para o exército ucraniano, que foi usada para abastecer unidades na parte central do país, foi destruída", acrescentou o porta-voz.



Konashenkov também informou que as forças russas destruíram equipamento militar ucraniano, incluindo três sistemas de defesa antiaérea e quatro drones.



Não foi possível confirmar as informações com fontes independentes.