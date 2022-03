Pedidos por seguro-desemprego nos EUA atingem menor nível em 50 anos

Os pedidos semanais de seguro-desemprego atingiram seu nível mais baixo desde setembro de 1969 em meados de março, já que os empregadores ainda evitam demissões diante da escassez de mão de obra de longa duração, avaliou o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nesta quinta-feira (24).



De 13 a 19 de março, 187 mil pessoas, 28 mil a menos que na semana anterior, declararam-se como desempregadas para receber o auxílio.



"O recorde está em seu nível mais baixo desde 6 de setembro de 1969, quando era 182.000", disse o departamento em comunicado.



Desse modo, os pedidos caíram abaixo da barreira simbólica de 200.000 pela primeira vez desde o início de dezembro, surpreendendo os analistas, que previam 210.000 novos pedidos.



No início de dezembro, os registros haviam caído para o nível mais baixo desde setembro de 1969, com 188.000 novos pedidos em uma semana. Em seguida, o nível subiu novamente, devido à variante ômicron de covid-19.



Após a divulgação dos dados, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou que eles comprovam que suas políticas econômicas estão dando certo.



"Esse progresso histórico não é um acidente: é o resultado de uma estratégia econômica para crescer a economia de baixo para cima e do meio", disse Biden em comunicado.