O presidente americano, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (24) da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "responderia" se o presidente russo, Vladimir Putin, usa armas químicas em sua guerra na Ucrânia.



"Responderemos se as utilizar. A natureza da resposta dependerá da natureza do uso", advertiu Biden após uma cúpula da Otan em Bruxelas.