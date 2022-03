O presidente americano, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (24) que a Rússia fracassou na tentativa de dividir os países ocidentais e que a Otan está "mais unida do que nunca" desde a invasão russa da Ucrânia.



Biden também expressou a "esperança" de que a China se abstenha de ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia e manifestou-se favorável à exclusão da Rússia do G20, embora tenha apontado que esta decisão dependeria do conjunto de membros desta instância de coordenação entre potências industrializadas e emergentes.