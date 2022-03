EUA anuncia novas sanções contra políticos e empresas de defesa da Rússia

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira (24) novas sanções financeiras contra políticos, oligarcas e a indústria de defesa da Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia e intensificaram a coordenação com aliados para impedir que Moscou use suas reservas de ouro.



Essas medidas, que envolvem o congelamento de ativos nos Estados Unidos, são direcionadas a 328 deputados da Duma (câmara baixa do parlamento) --além da própria instituição-- e 48 "grandes empresas públicas" do setor de defesa, segundo um relatório da Casa Branca.



Estas são "sanções de bloqueio total contra mais de 400 indivíduos e entidades, incluindo a Duma e seus membros, elites russas apoiadoras e empresas de defesa russas que alimentam a máquina de guerra de Putin", afirmou.



As penalidades são direcionadas, entre outros, à Tactical Missiles Corporation JSC (KTRV), um grande conglomerado de defesa estatal russo no qual as armas estão atualmente implantadas na Rússia, disse o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado separado.



"A KTRV produz material de defesa russo, incluindo armas aéreas e sistemas de armas para a Marinha russa", disse, citando várias armas submarinas e sistemas de radar usados em frotas de submarinos.



Os líderes dos países do G7 e da União Europeia (UE) anunciaram que estão reforçando sua coordenação para evitar que os objetivos dessas sanções fracassem.



Eles também querem continuar a bloquear a capacidade do Banco Central Russo de usar reservas internacionais, incluindo ouro, para enfraquecer o financiamento da guerra.