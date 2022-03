Presidente ucraniano pede "ajuda militar sem restrições" à Otan

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira aos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "ajuda militar sem restrições", para que seu país consiga enfrentar o exército russo, que atualmente Kiev combate "em condições desiguais".



"Para salvar a população e nossas cidades, a Ucrânia precisa de ajuda militar sem restrições. Assim como a Rússia utiliza, sem restrições, todo seu arsenal contra nós", declarou Zelensky em uma mensagem de vídeo aos chefes de Estado e de Governo da aliança atlântica, que participam em uma reunião extraordinária em Bruxelas.



"O exército ucraniano resiste há um mês em condições desiguais! Repito a mesma coisa há um mês", disse.



O presidente reiterou os pedidos de caças e tanques, especialmente para "desbloquear" Mariupol, Berdyansk ou Melitopol, cidades do sul da Ucrânia sitiadas ou ocupadas pelo exército russo.



"Vocês têm milhares de aviões de combate. Mas ainda não nos entregaram nenhum", disse.



"Eles têm pelo menos 20.000 tanques... A Ucrânia pediu 1% de todos os seus tanques! Entreguem ou vendam! Mas continuamos sem uma resposta clara", completou.



Zelensky também acusou a Rússia de utilizar bombas de fósforo nos ataques contra o país.



"Esta manhã (...) duas bombas de fósforo foram utilizadas. Novamente morreram adultos e crianças", afirmou Zelensky, em referência às acusações do governo da região de Lugansk (Leste), após bombardeios na cidade de Rubizhne.