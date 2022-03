A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, denunciou nesta quarta-feira (23) um "retrocesso enorme" para a educação após a decisão dos talibãs de fechar as escolas de ensino médio para as mulheres afegãs.



"Hoje, a promessa de um retorno à escola para milhões de mulheres alunas de ensino médio foi quebrada no Afeganistão. É um retrocesso enorme. O acesso à educação é um direito fundamental", disse no Twitter a chefe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).