MacKenzie Scott, ex-esposa de Bezos, doa US$ 275 milhões a grupo de defesa ao aborto

MacKenzie Scott, ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, doou 275 milhões de dólares à organização Planned Parenthood, uma das principais defensoras do direito ao aborto nos Estados Unidos.



A Planned Parenthood (PPFA) declarou, nesta quarta-feira (23), que a doação de Scott ao escritório nacional do grupo e suas 21 filiais foi a maior realizada por um só doador na história da organização, que administra clínicas dedicadas à saúde reprodutiva e sexual em todo o país.



O grupo destacou que a doação foi feita enquanto os estados conservadores abordam iniciativas jurídicas para reverter o direito ao aborto e quando a Suprema Corte dos Estados Unidos está em posição de revogar potencialmente a lei "Roe v. Wade" (Roe contra Wade), uma decisão judicial histórica de 1973 que estabeleceu que o acesso ao aborto é um direito constitucional da mulher.



"Estamos incrivelmente agradecidos pelo extraordinário investimento filantrópico da Sra. Scott", expressou Alexis McGill Johnson, presidente e diretor executivo da PPFA.



"Enquanto enfrentamos os ataques mais graves contra o acesso livre ao aborto que vimos em uma geração, a PPFA se orgulha de desempenhar um papel vital para garantir o acesso à atenção médica essencial", afirmou.



A doação à Planned Parenthood foi anunciada um dia depois de Scott doar 436 milhões de dólares à Habitat for Humanity e a dezenas de afiliados dessa organização não-governamental de construção de casas.



A Boys & Girls Clubs of America anunciou na semana passada que Scott também doou 281 milhões de dólares à organização sem fins lucrativos americana dedicada a oferecer programas e apoio aos jovens.