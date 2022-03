A Rússia abriu nesta terça-feira (22) uma investigação contra um conhecido jornalista do país por publicar "informações falsas" sobre ações do exército russo na Ucrânia, a primeira aplicação de uma lei que prevê até 15 anos de prisão por esse tipo de crime.



O jornalista Alexandre Nevzorov é investigado por ter "publicado, de forma intencional, informações falsas sobre um bombardeio deliberado do exército russo contra uma maternidade de Mariupol", no sudeste da Ucrânia, segundo detalhou o Comitê de Investigação da Rússia, responsável por questões judiciais relevantes.