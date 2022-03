Ataque com drones contra instituto científico de Kiev deixa um morto

Ao menos uma pessoa morreu em um ataque com drones contra um instituto científico da capital da Ucrânia, Kiev, nesta terça-feira (22), segundo informado por fontes oficiais e observado por jornalistas da AFP.



Os socorristas militares retiraram um corpo coberto por uma lona de plástico no local, observaram jornalistas da AFP.



Uma fumaça rosa emanava do prédio de sete andares que abriga o Instituto de Materiais Superduros, no noroeste de Kiev. Os soldados apontaram para um artefato com cerca de um metro de comprimento, partido em dois, e indicaram que era um drone russo.



Um oficial dos serviços de inteligência do Ministério da Defesa afirmou que três pessoas morreram no ataque, mas este balanço não pôde ser confirmado.



"No ataque aéreo de hoje, as forças armadas da Federação Russa usaram drones Orlan, dos quais um soltou uma bomba, que causou um incêndio nas instalações", explicou o oficial à AFP, solicitando anonimato.



"Mais tarde apareceram outros dois drones e também soltaram bombas, foram derrubados. Esta era uma oficina industrial, um edifício civil, não militar", acrescentou.



O corpo recuperado dos escombros vestia um uniforme militar.



Kiev está sob toque de recolher até quarta-feira de manhã, decretado após a invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro.