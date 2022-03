Até o momento, não há sobreviventes do acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo, caído na segunda-feira, no sul da China - anunciou uma autoridade da Aviação Civil nesta terça (22).



"Até agora, as equipes de busca e rescate não encontraram sobreviventes", disse à imprensa o diretor do Departamento de Segurança da Aviação Civil, Zhu Tao.