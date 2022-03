Adolescente morre durante repressão contra manifestações no Sudão

Um adolescente morreu de um disparo nesta segunda-feira (21) no Sudão, informou o coletivo de médicos pró-democracia, durante uma manifestação contra o golpe de Estado militar do general Abdel Fatah al Burhan.



Trata-se da 89ª vítima em quase cinco meses de repressão violenta no país da África Oriental, segundo a mesma fonte.



"Babiker al Rashid, de 17 anos, foi morto em Omdurman [cidade-gêmea da capital Cartum] ao ser atingido no peito por um disparo [...] das forças de segurança", informou o Comitê Central de Médicos Sudaneses em uma nota.



Desde o golpe de Estado cometido pelo general Burhan, em 25 de outubro de 2021, milhares de manifestantes têm realizado protestos pelas ruas das grandes cidades do país.



O golpe de Estado pôs fim a um acordo frágil para a divisão de poderes entre civis e militares, depois que o exército derrubou em 2019 o ex-presidente Omar al Bashir, que comandava o país há quase três décadas.



Nesta segunda-feira, diversos protestos foram organizados na capital Cartum e em seus arredores. Segundo testemunhas, as forças de segurança usaram gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, que pediam o estabelecimento de um governo civil.