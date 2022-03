Aeroportos da Alemanha terão greve de agentes de segurança nesta terça

A Alemanha se prepara para significativos distúrbios em seus aeroportos nesta terça-feira (22), sobretudo no de Frankfurt, devido à greve de agentes de segurança que foi convocada para reivindicar aumentos de salário.



De acordo com a associação alemã de aeroportos ADV, as mobilizações devem afetar "dezenas de milhares de passageiros" em oito aeroportos: Frankfurt, Berlim, Bremen, Hamburgo, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf e



"A greve deve implicar grandes perturbações e cancelamentos de voos", tuitou nesta segunda-feira o aeroporto de Frankfurt, o maior do país, já que os pontos de controle de segurança permanecerão fechados o dia todo.



"Os passageiros não poderão passar pelos controles de segurança para pegar seus voos", acrescentou o administrador, que desaconselhou a presença dos usuários no aeroporto.



Os passageiros em trânsito devem ser menos afetados, embora estejam previstos atrasos.



Estão programadas para esta terça-feira 750 decolagens e aterrissagens em Frankfurt, com um fluxo de 80 mil passageiros.



O sindicato Verdi reivindica aumentos de salário e um convênio coletivo para os cerca de 25 mil agentes de segurança dos aeroportos alemães.



A Alemanha é um dos países da União Europeia onde a inflação mais disparou nos últimos meses, alcançando 5,1% ao ano em fevereiro. No entanto, as reivindicações salariais são moderadas.