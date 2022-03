'Crime grave' deixa 2 feridos em colégio na Suécia e uma pessoa é detida

Duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas no que foi qualificado como um "crime grave" em uma escola em Malmö, no sul da Suécia, e uma pessoa foi detida, anunciou a polícia do país escandinavo na noite desta segunda-feira (21).



O incidente ocorreu na Malmö Latinskola, um grande colégio de ensino médio da terceira maior cidade do país.



Segundo imagens exibidas pela televisão sueca, cordões de isolamento foram instalados em frente ao estabelecimento estudantil e muitos veículos da polícia e ambulâncias foram enviados para o local.



Nenhuma motivação nem modus operandi foi revelado até agora, apenas que as duas vítimas são adultos, e não alunos, conforme detalharam as autoridades em uma entrevista coletiva improvisada em frente à escola na noite de hoje.



Quando a polícia foi alertada sobre o incidente, mobilizou um grande dispositivo de segurança e conseguiu assumir o controle da situação, segundo o relato incompleto das autoridades.



Depois de receber informações preliminares de que havia gritos na escola, "obtivemos mais dados sobre o grave crime que estava sendo cometido, com atos de violência no interior do colégio", declarou à AFP um porta-voz da polícia, Nils Norling.



"A primeira patrulha chegou à escola e deteve um homem suspeito. Eles conseguiram ver que havia dois feridos dentro do centro de ensino", acrescentou.



"O que podemos dizer até agora é que não há informação sobre disparos", segundo Norling.



Quando o incidente aconteceu, havia cerca de 50 pessoas na escola, que fica em pleno centro de Malmö.