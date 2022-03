Cuba retoma seus desfiles de 1º de maio após dois anos de suspensão

Cuba convocou para o próximo dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, uma jornada de mobilizações contra o bloqueio dos Estados Unidos, retomando seus tradicionais desfiles massivos que suspendeu há dois anos devido à pandemia.



"A festa do proletariado mundial terá como palco renovado os desfiles, comícios e atos combativos nas praças e cidades de toda Cuba" e "em cada uma delas exigiremos o fim do bloqueio intensificado e genocida (...) imposto a Cuba pelo governo dos Estados Unidos", disse a Central de Trabalhadores de Cuba (CTC) em sua convocação, divulgada nesta segunda-feira(21) pela mídia local.



Cuba, que vive sua pior crise econômica em 27 anos, arrastada pela queda do turismo durante a pandemia e pelo aperto do embargo dos Estados Unidos, em vigor desde 1962, suspendeu esses grandes eventos em 2020 e 2021, limitando-os a pequenos atos em locais de trabalho ou eventos virtuais.



As autoridades cubanas garantem que o país conseguiu controlar a pandemia com a campanha de imunização que desenvolve com suas três vacinas próprias.



Até o momento, 89,4% dos 11,2 milhões de cubanos têm seu esquema completo de vacinação de três doses. No entanto, são constantes os apelos das autoridades à população, inclusive do presidente Díaz-Canel, para não confiar nos resultados alcançados.



Dos 1.082.201 cubanos infectados, 8.507 morreram até o momento e o domingo registrou apenas 729 novas infecções e um morto, segundo o Ministério da Saúde.



No Twitter, Díaz-Canel celebrou o chamado à mobilização.



"Voltaremos a ocupar os lugares para celebrar o Dia do Trabalhador no próximo 1º de Maio. O CTC chamou (...) e todos nós vamos torná-lo possível e transcendente, a partir da resistência criativa", disse.



Na convocatória, o CTC destacou que "a celebração será caracterizada pela participação de grupos trabalhistas em prol da produção de alimentos, da colheita do açúcar, programas de investimento e transformação em bairros e comunidades", em "uma batalha pela eficiência econômica".



